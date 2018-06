Fred treina com o grupo e viaja para Rostov

O técnico da Seleção Brasileira Tite ganhou uma boa notícia nesta sexta-feira (15). O volante Fred voltou a treinar com o grupo depois de uma semana sem participar das atividades por conta de uma lesão no tornozelo.O jogador, que ficou de fora do amistoso contra a Áustria no último domingo, viajou com o resto da equipe para Rostov, onde o Brasil estreia na Copa do Mundo no domingo, às 15h (de Brasília), contra a Suíça. No entanto, a CBF não confirma se o atleta será relacionado para a partida.Fred torceu o tornozelo no treino da sexta-fera passada (8), ainda em Londres, em um dividida com Casemiro. Ele deixou a atividade no meio e ficou a semana inteira treinando à parte.