Fred torce o tornozelo e deixa treino da Seleção

Departamento médico vai esperar para avaliar a condição do jogador nesta sexta (8)

Durante o treino da Seleção Brasileira nesta quinta-feira (7) em Londres, o volante Fred sofreu uma entrada de Casemiro, torceu o tornozelo e precisou deixar a atividade e foi substituído pelo jovem Brenner, do São Paulo.



De acordo com o médico Rodrigo Lasmar, a comissão vai esperar para saber como o jogador vai reagir à lesão. Caso o novo reforço do Manchester United continue com dores nesta sexta, ele será submetido a exames.



"Nós precisamos aguardar um pouco mais. Temos que ver nas próximas 24 horas como ele está se sentindo, como ele responderá ao tratamento e se ele treinará ou não amanhã", afirmou o médico da Seleção Brasileira.



Fred já é o quinto caso de lesão na preparação da equipe canarinho. Neymar, em recuperação de uma cirurgia no pé direito e Fagner, com um problema muscular na coxa, já se apresentaram lesionados. Douglas Costa teve uma lesão muscular na primeira semana de treinamentos e Renato Augusto ficou de fora das atividades por seis dias, voltando a treinar na última quarta por causa de dores no joelho.