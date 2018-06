Fred não participa do treino da Seleção nesta sexta (8)

Volante torceu o tornozelo na última quinta e deve ser desfalque contra a Áustria; Renato Augusto treina com o time pelo segundo dia seguido

Depois de sofrer uma entrada de Casemiro no treino da última quinta-feira (7) e torcer o tornozelo, o volante Fred foi desfalque da Seleção Brasileira na última atividade no CT do Tottenham, nesta sexta. Fred ficou sob os cuidados da fisioterapia.



A equipe canarinho se despediu da Inglaterra logo após o treino e embarcou para Viena, onde treina neste sábado e enfrenta a seleção da Áustria no domingo, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Fred não deve estar à disposição de Tite para este jogo.



Por outro lado, Renato Augusto participou da atividade com o grupo normalmente pelo segundo dia seguido e mostrou estar recuperado das dores no joelho. O meia, que ficou de fora do amistoso contra a Croácia, deve ser relacionado para o duelo diante da Áustria.



"Hoje está descartada a possibilidade de corte do Renato. Ele respondeu muito bem. Hoje foi o início de um trabalho com o grupo. Nós entendemos que o Renato precisa evoluir dentro de um prazo de segurança e temos tempo até o início da competição. A prioridade é que ele se recupere. bem. Se ele não tiver condições de jogar domingo, isso não é um empecilho. Temos ainda mais uma semana para recuperar o jogador", afirmou o médico da Seleção Rodrigo Lasmar.



Após o amistoso de domingo, o elenco canarinho embarca para Sochi, na Rússia, onde finaliza sua preparação antes de enfrentar a Suíça, no dia 17, em Rostov, na estreia na Copa do Mundo.