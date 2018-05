Fred comemora chance como titular em primeiro treino

Meia treinou no meio campo ao lado de Fernandinho nesta quarta-feira (24)

O volante Fred teve apenas dez minutos em campo com Tite, na partida contra a Rússia, mas conquistou o treinador. No treinamento desta quarta-feira (24), na Granja Comary, o jogador do Shakhtar Donetsk ganhou uma oportunidade como titular no meio de campo, ao lado de Fernandinho, já que Casemiro disputa a final da Uefa Champions League neste sábado e só se apresenta à seleção na próxima semana, em Londres.



"A gente sabe que em treinamento você pode conqusitar uma vaga. Joguei pouco tempo nas duas convocações que eu fui, mas nos treinos eu sabia que podia conquistar uma vaga. Então, eu trabalhei sempre em alto nível, sempre pensando que eu poderia ter um lugar aqui nessa lista. Me preparei mentalmente e fisicamente para chegar nos treinos e fazer meu melhor. E o professor Tite gostou", analisou o volante.



Especulado no Manchester United e procurado pelo Manchester City no começo do ano, o jogador também falou sobre suas qualidades que o fazem chamar a atenção de treinadores como José Mourinho e Pep Guardiola.



"É uma honra chamar a atenção de grandes treinadores europeus e do nosso professor da seleção. Eu tenho uma vitalidade dentro de campo, sou polivalente, posso jogar em ambas posições ali no meio. A polivalência e o bom passe que eu tenho chamam a atenção dentro de campo", avaliou o jogador.



Fred também fez questão de tranquilizar todos em relação à condição física de Neymar no treinamento.



"Ele está treinando bem também. Ele foi chutar ali e acabou que chutou um pouco o chão, sentiu um pouco, mas depois passou e tenho certeza que ele está tranquilo", tranquilizou Fred.