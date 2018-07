Franceses lotam ruas de Paris para receber campeões do mundo

16.07.2018 14:42

Multidão se concentra na avenida Champs-Élysées para festejar o título; celebração começa no aeroporto

A seleção francesa de futebol desfilou na avenida Champs Élisées em Paris, nesta segunda-feira, em um verdadeiro carnaval fora de época com a participação de milhares de torcedores, que festejavam o título da Copa do Mundo da Rússia-2018.

Enquanto o ônibus descoberto passava lentamente em direção ao Palais de l' Élysée, a esquadrilha acrobática da força aérea sobrevoou a emblemática avenida da capital formando a bandeira francesa com fumaças coloridas.

O avião que trouxe os campeões após vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, no domingo, chegou ao aeroporto de Roissy pouco antes das 17:00h do horário local, 12:00h pelo horário de Brasília. Ali, os carros de bombeiros do aeroporto formaram um arco de água sob o qual passou lentamente o avião.

O capitão Hugo Lloris, com o troféu na mão, e o técnico Didider Deschamps foram os primeiros a sair da aeronave. Foram recebidos pela ministra dos esportes, Laura Flessel, enquanto o pessoal do aeroporto cantava "Merci les Bleus" (Obrigado, Bleus).

Em um ônibus decorado com duas estrelas e a menção "Campeão do mundo", a comissão se dirigiu para Champs Élysées para cruzarem a avenida no ônibus descoberto, repetindo a imagem de 13 de julho de 1998 no primeiro título mundial.

Nesta segunda-feira, uma multidão com as cores nacionais - azul, branco e vermelho - se reuniu no local em um dia caloroso e ensolarado.

Depois do desfile, os Bleus serão recebidos pelo presidente Emmanuel Macron e irão para o Hotel Crillon, na praça da Concordia, para continuar a festa.

Macron e sua esposa Brigitte, presentes no estádio Luzhniki, já puderam felicitar os jogadores no vestiário.

No Palácio, os jogadores serão condecorados com a Legião de Honra por serviços prestados ao país, em uma data ainda não estipulada, assim como os integrantes da seleção que venceu em 1998.