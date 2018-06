Francês ganha mais de R$ 1 milhão em aposta na Copa do Mundo

Homem de 30 anos investiu cerca de R$ 350 em aposta conjunta em 12 jogos do Mundial

A Copa do Mundo já tem um grande vencedor. Seu nome é Jérémy e ele vem da região da Alsácia, na França. Aos 30 anos, ganhou 259.302 euros (cerca de R$ 1,1 milhão) por uma série de apostas em doze partidas já disputadas, nas quais investiu 80 euros (cerca de R$ 350). Uma soma astronômica que representa o maior ganho já obtido no site de apostas Winamax.

O momento de maior apreensão para Jérémy foi quando a Suíça levou o primeiro gol na partida contra a Sérvia na última sexta-feira (22). O francês havia apostado em vitórias dos suíços e os gols de Xhaka e Shaqiri izeram com que os outros 11 resultados certos não fossem em vão. A partida que garantiu o ganho a Jérémy foi bem tranquilo. Porém, não para ele.



"Mesmo com os 3 a 0 para a Colômbia eu não estava calmo. A Colômbia venceu e eu ganhei 260.000 euros. Olhava o bilhete 300 vezes por dia, repetindo que não era possível, que não era possível", contou o francês.

Confira as apostas realizadas por Jérémy:



Irã x Espanha - Vitória da Espanha



Dinamarca x Austrália - Empate



França x Peru - Vitória da França



Argentina x Croácia - Vitória da Croácia



Nigéria x Islândia - Vitória da Nigéria



Brasil x Costa Rica - Vitória do Brasil



Sérvia x Suíça - Vitória da Suíça



Coreia do Sul x México - Vitória do México



Alemanha x Suécia - Vitória da Alemanha



Bélgica x Tunísia - Vitória da Bélgica



Inglaterra x Panamá - Vitória da Inglaterra



Polônia x Colômbia - Vitória da Colômbia