França x Uruguai: acompanhe o tempo real do jogo

Do outro lado, o destaque é o volante Lucas Torreira, de 22 anos. O jogador da Sampdoria ganhou a vaga de titular durante a Copa do Mundo e tem feito boas atuações. O meio de campo é a prova da renovação uruguaia. O mais velho é Matías Vecino, com 26 anos. Betancurt (21) e Nández (22) completam o setor. Por outro lado, o ataque uruguaio é pura exeriência. Suárez e Cavani estão em suas terceiras Copas do Mundo. Caso não possa atuar por conta do edema na panturrilha, Cavani será substituído por Stuani, atacante de 31 anos do Girona, da Espanha.



As duas seleções disputaram a final do Mundial sub-20 há cinco anos e, dentre os 46 convocados, há nove atletas que participaram daquela decisão. No lado francês, o goleiro Areola, o zagueiro Umtiti, o meia Pogba (eleito melhor jogador da competição) e o atacante Thauvin. Pela celeste estiveram o zagueiro Giménez, os laterais Varela, Gastón Silva e Laxalt, e o meia De Arrascaeta.



O vencedor do duelo enfrenta o vencedor de Brasil x Bélgica na próxima terça-feira, às 15h, em São Petersburgo.

Na manhã desta sexta-feira (6), França e Uruguai se enfrentam em Nizhny Novgorod por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo.O duelo colocará frente a frente dois campeões mundiais com times renovados. De um lado, a França tem a menor média de idade da Copa do Mundo (26 anos). Uma das amostras dessa renovação francesa é que o melhor jogador dos Bleus até agora é o jovem Mbappé, de 19 anos. O atacante do PSG marcou duas vezes na partida de oitavas de final contra a Argentina e igualou um feito de Pelé, sendo o segundo jogador com menos de 20 anos a marcar dois gols em uma partida de mata-mata de Copa do Mundo.