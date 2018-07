França x Croácia: acompanhe o tempo real da final da Copa do Mundo

Didier Deschamps pode entrar para a história como o terceiro a ser campeão mundial como jogador e treinador. Capitão da conqusita de 1998, o treinador se igualaria a Zagallo e Beckenbauer na lista dos que levantaram a taça dentro e à beira do campo. Por outro lado, Giroud pode igualar a marca de Guivarc'h, camisa 9 da campanha do título mundial que não marcou um gol sequer na Copa do Mundo.



Pelos pés de Modric, outro favorito a levar a Bola de Ouro do Mundial, a Croácia tenta o primeiro títlo de sua história. Com apenas 27 anos de existência o país já garantiu, na Rússia, sua melhor campanha em Copas do Mundo. E a final contra a França tem gostinho de vingança. Em 1998, estreando em Mundiais, os croatas foram eliminados na semifinal justamente para os franceses e acabaram ficando com o terceiro lugar.



A seleção da camisa quadriculada terá como outro grande adversário, além da França, o cansaço. A Croácia se classificou passando por três prorrogações. Nas oitavas, tirou a Dinamarca nos pênaltis. Na fase seguinte, foi a vez de eliminar a Rússia, também nas penalidades. Na semi, os croatas passaram pela Inglaterra na prorrogação. Além disso, a equipe teve um dia a menos para descansar, já que jogou na quarta-feira, enquanto os franceses garantiram sua vaga na final na terça-feira.

Na tarde deste domingo (15), às 12h, França e Croácia se enfrentam na grande final da Copa do Mundo de 2018, no estádio Luzhniki, em Moscou.A França entra como grande favorita para a conqusita do bicampeonato mundial. Mbappé lidera a equipe francesa e é um dos favoritos a ganhar o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo. Com 10 gols marcados e quatro sofridos, os Bleus apresentam a solidez defensiva e a efetividade como suas principais características na competição. Dos quatro gols sofridos, três deles vieram de um único jogo: as oitavas de final contra a Argentina foram uma partida atípica para os comandados de Didier Deschamps. De resto o meio de campo marcador e os zagueiros nas laterais facilitam o trabalho da dupla de zaga no combate. Pogba é o regente do meio de campo e a velocidade e Mbappé e a inteligência de Griezmann completam o poderio ofensivo da equipe francesa.