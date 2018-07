França x Bélgica: Acompanhe o tempo real da semifinal da Copa

Franceses e belgas brigam pela primeira vaga na final da Copa do Mundo

Na tarde desta terça-feira (10), às 15h, França e Bélgica se enfrentam em São Petersburgo em busca de uma vaga na grande final da Copa do Mundo de 2018.



Acompanhe o tempo real de França x Bélgica:

Em meio às polêmicas de imigração na Europa, a partida marcará um duelo de imigrantes. Dos 46 jogadores convocados pelas duas seleções, a metade (23) são descendentes de imigrantes.



A Bélgica chega credenciada pela vitória maiúscula sobre a Seleção Brasileira. Com um exccelente primeiro tempo e um nó tático de Roberto Martínez em Tite, os Diabos Vermelhos conseguiram abrir 2 a 0 sobre a seleção canarinho e só administraram a vantagem na etapa final. Martínez surpreendeu ao abrir Lukaku na ponta-direita. Com isso, os belgas ganharam espaço para jogar no meio de campo, onde De Bruyne fez um carnaval. A vitória por 2 a 1 acaba de vez com as dúvidas em relação ao poder de decisão da geração belga. Antes disso, Hazard e companhia haviam derrotado o Japão nas oitavas de final após sair perdendo por 2 a 0 e marcando o gol da virada nos acréscimos.



Do outro lado, vem a França de Mbappé, um dos favoritos a levar o prêmio de melhor jogador do Mundial. Apesar de não encantar, a seleção francesa vem apresentando atuações consistentes. No mata-mata, os Bleus passaram por dois times sul-americanos. Nas quartas, em um show de Mbappé, a seleção francesa eliminou a Argentina com uma vitória por 4 a 3, em um dos jogos mais emocionantes e movimentados da competição aqté o momento. Nas quartas, um gol de cabeça de Varane e outro de Griezmann, em falha clamorosa do goleiro Muslera, a França tirou o Uruguai do Mundial.



O vencedor deste duelo estará garantido na grande decisão no estádio Luzhniki, em Moscou, no próximo domingo. Na próxima quarta, Croácia e Inglaterra decidem na capital russa quem será o outro finalista da Copa do Mundo.