França x Argentina: Acompanhe o tempo real do jogo

Seleções fazem o primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia

As seleções da França e da Argentina abrem as oitavas de final da Copa do Mundo de 2018 neste sábado (30), às 11h, em Kazan.



Após a classificação heroica contra a Nigéria, a Argentina está disposta a provar que está crescendo no Mundial. E para isso, vai encarar justamente uma das grandes favoritas ao título nas oitavas de final. Após 15 jogos no comando da albiceleste, o técnico Jorge Sampaoli pode repetir a excalação pela primeira vez. A dúvida do treinador está entre o meia Enzo Pérez, que não treinou após a vitória sobre a Nigéria com problemas musculares, e o atacante Cristian Pavón, do Boca Juniors, que tem entrado bem nos jogos.



Do outro lado, há uma França que ainda não correspondeu às expectativas no Mundial. Mesmo com duas vitórias e um empate na fase de grupos, os Bleus ainda não empolgaram. As principais críticas recaem sobre o sobre do Atlético de Madri Antoine Griezmann. O jogador marcou apenas um gol nas três primeiras partidas e ainda está devendo uma boa atuação. Notícia boa para o técnico Didier Deschamps é que o lateral-esquerdo Lucas Hernandez se recuperou de um desgaste muscular e, assim, o treinador francês terá todos os titulares à sua disposição para a partida de oitavas de final.



Messi e Griezmann são rivais já bem conhecidos. Desde 2010 os dois se enfrentam no futebol espanhol. E se depender do duelo das duas grandes estrelas do confronto, o argentino pode comemorar. Em 24 jogos entre os dois, o camisa 10 do Barcelona levou a melhor em 15 ocasiões, marcando 17 gols. O francês levou a melhor apenas quatro vezes (sendo três delas ainda pela Real Sociedad, de onde saiu em 2014). Por outro lado, no duelo mais importante entre os dois, o Atlético de Madri eliminou o Barcelona nas quartas de final da Champions League em 2016, com Griezmann marcando os dois gols da classificação.



No retrospecto entre seleções, a vatagem também é argentina. Os sul-americanos venceram seis vezes, com três empates e apenas duas vitórias dos franceses. No último duelo entre as duas equipes, em amistoso na França em 2009, a Argentina venceu por 2 a 0, com Lionel Messi marcando um dos gols do triunfo dos hermanos.



Acompanhe o tempo real de França x Argentina pelas oitavas da Copa do Mundo:

A Twitter List by destak