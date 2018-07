França vence Uruguai por 2 a 0 e está na semifinal da Copa

A França venceu o Uruguai por 2 a 0 e está classificada para a semifinal da Copa do Mundo. Sem Cavani, com lesão na panturrilha, o Uruguai sofreu para chegar ao gol francês e se despediu da competição sofrendo três gols em cinco jogos.



Foi um primeiro tempo equilibrado, o Uruguai começou melhor mas depois a França tomou conta da partida. Melhor jogador da França no confronto contra a Argentina, Mbappé foi bem marcado pelo time uruguaio, mesmo assim, fez boas jogadas e perdeu um gol sozinho dentro da área, de cabeça. E o gol francês saiu exatamente em uma jogada aérea. Falta cruzada na área por Griezmann e Varane, aparecendo antes de todo mundo, acertou o canto do gol de Muslera.



O Uruguai tentou responder logo em seguida. Em uma bola cruzada na área, Cáceres cabeceou no canto direito de Lloris. E o goleiro fez um verdadeiro milagre espalmando a bola em cima da linha.

Lloris fez um verdadeiro milagre contra o Uruguai Foto: AFP

Muslera vê a bola entrar depois do frango Foto: AFP

Foi um jogo difícil para Suárez. Com um time pouco inspirado, a bola pouco chegou ao atacante do Barcelona. E as que chegaram, não deram chance de finalização para o camisa 9.Mas o jogo ficou difícil mesmo para Muslera. Em um chute despretensioso de Griezmann, no meio do gol, o goleiro foi mal, não segurou a bola e colocou ela para dentro do gol. Um frango daqueles.Depois do segundo gol francês, o Uruguai até que tentou, de forma desordenada, chegar ao gol. A zaga francesa se fechou e não deu chance alguma para a seleção Celeste, que sentiu a ausência de Cavani. Com a vantagem no placar, a França valorizou a posse de bola e fez o tempo correr.Com o resultado, a França se classificou para a semifinal na próxima terça-feira, em São Petersburgo, e agora espera o vencedor de Brasil x Bélgica.