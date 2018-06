França vence a Austrália com ajuda da tecnologia

Uma das favoritas ao título, a França venceu a Austrália por 2 a 1, neste sábado, na abertura do grupo C. Os franceses deram um passo importante para a classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. Peru e Dinamarca completam o grupo C.

O primeiro tempo na Arena Kazan foi fraco. A França tentou imprimir uma pressão no começo, mas logo caiu de ritmo. Foram poucas as chances de gols. A Austrália estava mais preocupada em se defender e só assustou em jogadas aéreas.

Após o intervalo, o jogo ficou mais movimentado. A França saiu na frente aos 12 minutos. Griezmann, de pênalti, fez 1 a 0. A marcação do pênalti contou com a ajuda do árbitro de vídeo (VAR). Pouco depois, no entanto, a Austrália buscou o empate, também de pênalti, com Mile Jedinak.

Quando o jogo caminhava para o empate, a França conseguiu o gol da vitória, de novo com auxílio da tecnologia. Pogba marcou o gol decisivo aos 35 do segundo tempo. O árbitro teve a ajuda do sensor para constatar que a bola havia entrado no gol.



Na próxima rodada, os franceses enfrentam o Peru, enquanto a Austrália desafia a Dinamarca.