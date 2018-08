França usará VAR a partir de 10 de agosto

Tecnologia estará presente no Campeonato Francês e nas fases mais agudas da Copa da França e da Copa da Liga

O VAR será utilizado pela primeira vez no Campeonato Francês no dia 10 de agosto, no jogo inaugural da primeira rodada entre Olympique de Marselha e Toulouse, anunciou nesta quarta-feira (1) a direção técnica de arbitragem (DTA).

Na temporada 2018/2019, todos os jogos do torneio terão auxílio do dispositivo utilizado na Copa do Mundo, assim como os duelos a partir das quartas de final da Copa da Liga e da Copa da França.

Dois árbitros assistentes de vídeo e um ou dois operadores vão garantir o funcionamento do sistema e a análise das imagens em cada jogo.

Segundo as recomendações da DTA, a Liga de Futebol Profissional (LFP) vai transmitir nos estádios um vídeo ou uma mensagem nos telões explicando os casos em que o VAR pode ser utilizado. A proposta de difundir nos estádios as imagens analisadas pelo VAR seguirá em estudo no momento.

Na temporada passada, a tecnologia foi testado a partir das quartas de final da Copa da Liga e da Copa da França, assim como nos jogos de repescagem para a promoção à primeira e segunda divisão do Campeonato Francês.