França tenta vencer e convencer em duelo contra desesperado Peru

Com 3 pontos, franceses buscam vitória para se aproximar da vaga, enquanto time de Guerrero joga sobrevida no Mundial

Em situações opostas no grupo C, França e Peru se enfrentam, às 12h desta quinta-feira, em Ecaterimburgo. Enquanto os franceses encaminharão sua classificação às oitavas com uma vitória, o Peru tenta surpreender os favoritos para seguir vivo na Copa.

Com vitória sobre a Austrália na estreia, o time europeu lidera o grupo junto com a Dinamarca, que derrotou os sul-americanos.

Mesmo com a vantagem na disputa, o desempenho francês ainda não convenceu. Uma das favoritas ao título do Mundial, a França teve dificuldades para bater a frágil Austrália, por 2 a 1.

"Podemos e devemos melhorar", declarou o treinador Didier Deschamps, que deve fazer alterações na equipe. Os experientes Matuidi, meio-campista, e o Giroud, atacante, devem substituir os jovens Tolisso e Dembelé.

"É preciso ser um pouco mais flexível. A equipe da França tem o mais alto nível. É a Copa do Mundo", relativizou Matuidi, uma das possíveis novidades do jogo, após ser perguntado sobre o desempenho de seus companheiros na estreia do Mundial.

Deschamps ainda fez elogios ao adversário sul-americano e ao camisa 9 Guerrero: "Se tivermos a bola, também temos que defender. Eles sabem usar a bola. Tem jogadores eficientes. Guerrero é seu melhor atacante", analisou o treinador.

Já o Peru precisa ao menos de um empate para não ser eliminado, e uma vitória para voltar à briga pela classificação.

"Sair para ganhar em qualquer cenário, contra qualquer rival. Respeitamos a França, candidata a ganhar a Copa. Mas estamos acostumados com essas situações", declarou o treinador Ricardo Gareca.

O comandante argentino não confirmou Guerrero no time titular. Na estreia, o atacante começou no banco de reservas por opção do treinador.