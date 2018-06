França tenta garantir 1º lugar; Dinamarca e Austrália brigam por vaga

O time dinamarquês tenta garantir a segunda vaga do grupo. Para isso, o time nórdico precisa ao menos de um empate contra a França.



Caso vença, a Dinamarca pode assumir a 1ª colocação. Os classificados irão enfrentar os dois melhores do grupo D.



Última chance

Na outra partida do grupo, realizada simultaneamente, em Sochi, a Austrália tenta a classificação contra o já eliminado Peru.

A equipe da Oceânia precisa vencer e torcer para a derrota dinamarquesa para garantir a vaga.

Em confronto válido pela última rodada da primeira fase da Copa do Mundo, a França entrará em campo, hoje, às 11h, na expectativa de garantir a primeira colocação do grupo C, em confronto direto com a Dinamarca, no Estádio Lujniki, em Moscou.Os franceses venceram suas duas primeiras partidas no Mundial, contra Austrália e Peru. Além disso, a equipe comandada por Didier Deschamps já está garantida nas oitavas.Já a Dinamarca soma 4 quatro pontos, após vitória na estreia contra a equipe sul-americana e empate com os australianos.