França tem elenco mais caro do Mundial

Com jogadores jovens e promissores, franceses lideram estudo do Observatório do Futebol CIES; Brasil aparece em terceiro

Puxado pelo jovem Kylian Mbappé, a França conta com o elenco "potencialmente mais caro" entre as 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo da Rússia, segundo estudo do Observatório do Futebol CIES publicado nesta segunda-feira.



O valor de mercado dos 23 jogadores convocados por Didier Deschamps chega a € 1,410 bilhão, € 187 milhões deles apenas por Mbappé.

Inglaterra (€ 1,39 bi) e Brasil (€ 1,27 bi) completam o pódio de seleções mais valiosas, enquanto a Espanha é o quarto elenco mais caro (€ 965 milhões de euros), na frente da Argentina (€ 925 mi) e da atual campeã Alemanha (€ 895 mi).

O jogador com maior valor potencial de transferência é o craque do Tottenham, Harry Kane (€ 201 milhões), superando o brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain (€ 196 mi).

A avaliações do CIES se referem ao "preço justo" que um potencial comprador deveria pagar no momento de contratar o atleta. A cifra é gerada por meio de um algoritmo que leva em consideração as atuações do jogador, tanto pelo clube quanto pela seleção.

Na parte debaixo do ranking estão Irã (€ 40 milhões), Arábia Saudita (€ 21 mi) e Panamá (€ 15 mi), que contam com poucos jogadores nos principais campeonatos do mundo.

O Egito é o 17º colocado da lista, com € 232 milhões, mas grande parte deste valor é graças ao atacante do Liverpool Mohamed Salah, avaliado em € 171 milhões.