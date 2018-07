França tem 57% de chances de ser campeã da Copa, diz FGV

A França tem 57% de probabilidade de se tornar bicampeã mundial de futebol, segundo cálculos da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp).



Segundo o órgão, pelo modelo matemático desenvolvido a vitória do Les Bleus sobre a Croácia por 1 a 0 tem 15% de possibilidade de acontecer no tempo regulamentar na final deste domingo (15), em Moscou. No entanto, de acordo com o estudo, o jogo será equilibrado.

"A chance de acontecer um empate no jogo é de 31% e de vitória da Croácia, de 28%. Apesar do modelo matemático apresentar uma vitória francesa, as possibilidades de prorrogação são grandes. O zero a zero e o 1 a 1 tendem a acontecer em 14% e 13%, respectivamente. Logo em seguida, aparece a vitória da Croácia por 1 a 0, com 12%", destaca o professor Moacyr Alvim.



Disputa pela terceira colocação: indefinida

O cenário para a disputa pe4la terceira colocação, que ocorrerá neste sábado, 11h, é ainda mais indefinido. Os cálculos mostram um equilíbrio muito grande entre a Bélgica e a Inglaterra. "A seleção belga tem 40% de probabilidade de vencer e a inglesa, 32%. As chances de prorrogação ou pênaltis são de 28%", analisa o professor da FGV.