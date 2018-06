França estreia contra Austrália fugindo do favoritismo

Uma das favoritas ao título, a França faz sua estreia na Copa neste sábado, às 7h, contra a Austrália, na Arena Kazan. A equipe europeia é a principal candidata para terminar na liderança do grupo C, que ainda tem Peru e Dinamarca.

O time do técnico Didier Deschamps vive boa fase – foi vice-campeão europeu - e aposta numa geração jovem e talentosa. Antoine Griezmann, Paul Pogba e Kylian Mbappé são os principais atletas dos Bleus.

"São jovens, mas estão acostumados a grandes clubes e grandes competições. Jovens ou não, isso é o de menos. Eu me interesso pelo grupo, não pela sua idade, e estão habituados a render no mais alto nível", afirmou o treinador francês.

Deschamps, que era o capitão no único título mundial da França, em 1998, evita falar em disputa de título e apega ao discurso de pensar jogo a jogo. "São necessárias muitas coisas para ganhar uma Copa do Mundo, mas existem etapas antes de pensar nisso. A primeira, muito importante, é ganhar o jogo contra a Austrália", disse.

O goleiro Hugo Lloris descarta o favoritismo. "Nossa equipe tem muita ambição, mas não nos consideramos favoritos. Há muitas seleções de grande nível na competição, como Brasil, Alemanha e Espanha", avaliou o atleta.

Já a Austrália chega para sua quarta Copa seguida. A seleção da Oceania, que disputa as Eliminatórias da Ásia, tenta repetir seu melhor desempenho na história – as oitavas de final no Mundial de 2006.