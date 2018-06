França e Dinamarca fazem primeiro 0 a 0 do Mundial

Após duas vitórias, a França empatou ontem com a Dinamarca por 0 a 0, em Moscou, nesta terça-feira, pela última rodada do grupo C da Copa do Mundo. Foi o primeiro 0 a 0 do Mundial da Rússia. Os franceses já estavam classificados para as oitavas de final, enquanto os dinamarqueses só precisavam de um empata para avançar.



Com 7 pontos, a França se classificou em primeiro da chave. A Dinamarca, com 5, ficou com a segunda vaga. Austrália e Peru foram eliminados no grupo C. Os próximos adversários de França e Dinamarca vão sair do grupo D, que tem Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria.

A França, com uma jovem e talentosa geração, chegou à Rússia como uma das favoritas ao título. Até agora, no entanto, a equipe de Didier Deschamps ainda não fez nenhuma grande exibição. O técnico optou por poupar alguns titulares ontem, já pensando no mata-mata da Copa.

O jogo no estádio Lujniki não foi dos mais movimentados. A França teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas os meios de campo foram pouco criativos. As duas equipes tiveram poucas chances. Giroud perdeu a melhor delas. A Dinamarca se preocupou mais em garantir o empate.

Depois do intervalo, o panorama da partida seguiu a mesma. Franceses tinha posse de bola, mas finalizam pouco. As chances mais perigosas foram chutes de fora da área. Os dois goleiros trabalharam muito pouco. O placar não saiu do 0 a 0, suficiente para os dois times.





O árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci apitou a partida e, mais uma vez, se saiu bem.