França divulga convocação para o Mundial

Técnico Didier DesChamps deixou nomes importantes de fora de sua lista para a Copa da Rússia

A França divulgou, nesta quinta-feira (17) a lista dos 23 convocados que defenderão a equipe na Copa do Mundo da Rússia. Além desta convocação, o técnico Didier DesChamps também definiu a lista de 11 suplentes que poderão substituir os atletas em caso de corte.



As principais ausências na lista principal ficaram por conta do meia-atacante do Bayern de Munique Coman, do atacante do Manchester United Martial, do atacante do Arsenal Lacazette e do volante do PSG Rabiot. Os quatro atletas foram chamados apenas para a lista de suplentes.



Confira:



Goleiros: Aréola (PSG), Lloris (Tottenham) e Mandanda (Olympique de Marselha)



Defensores: Lucas Hernández (Atlético de Madrid), Kimpembe (PSG), Mendy (Manchester City), Pavard (Stuttgart), Rami (Olympique de Marselha), Sidibé (Monaco), Umtiti (Barcelona) e Varane (Real Madrid)



Meio-campistas: Kanté (Chelsea), Matuidi (Juventus), N’Zonzi (Sevilla), Pogba (Manchester United) e Tolisso (Bayern de Munique).



Atacantes: Dembélé (Barcelona), Fekir (Lyon), Giroud (Chelsea), Griezmann (Atlético de Madrid), Lemar (Monaco), Mbappé (PSG) e Thauvin (Olympique de Marselha).



Confira a lista de suplentes:



Ben Yedder - Atacante (Sevilla)

Coman - Meia-atacante (Bayern de Munique)

Costil - Goleiro (Bordeaux)

Debuchy - Lateral (Saint-Ètienne)

Digne - Lateral (Barcelona)

Lacazette - Atacante (Arsenal)

Martial - Atacante (Manchester United

Rabiot - Meio-campista (PSG)

Sakho - Zagueiro (Crystal Palace)

Sissoko - Meio-campista (Tottenham)

Zouma - Zagueiro (Stoke City)