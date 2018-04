FPF afirma que vídeo do Palmeiras não prova nada

11.04.2018 19:22

Entidade que comanda o futebol paulista assegura que não houve interferência externa na anulação do pênalti para o Palmeiras na decisão do campeonato

Depois de vídeo divulgado pelo Palmeiras alegando interferência externa na decisão do àrbitro Marcelo Aparecido, que anulou pênalti oito minutos após ter marcado a infração, a Federação Paulista de Futebol divulgou nota oficial assegurando que as imagens não comprovam nada.





A entidade destaca que as imagens não provam interferência externa e que o diretor de arbitragem da FPF, Dionísio Roberto Domingos, tinha autorização para permanecer próximo ao gramado.



Além disso, a federação lamenta ações nos tribunais que queiram modificar o resultado conquistado em campo.



Confira a nota oficial da FPF:



A Federação Paulista de Futebol vem novamente a público prestar os seguintes esclarecimentos:



1- Como responsável pela avaliação da equipe de arbitragem, Dionísio Roberto Domingos estava legitimado a permanecer no entorno do gramado, onde ficou durante a partida inteira. Nem ele, nem nenhum diretor da entidade teve qualquer influência na decisão da equipe de arbitragem na final do Campeonato Paulista de 2018;



2- As imagens veiculadas pelo site da Sociedade Esportiva Palmeiras não provam nenhuma interferência externa na decisão dos árbitros, de voltar atrás na marcação de um pênalti inexistente;



3- A FPF lamenta qualquer ação que vislumbre modificar o resultado de campo nos tribunais;



4- Por fim, a FPF informa que está atenta às reivindicações feitas pelo Palmeiras por meio da imprensa e afirma que, em coerência com todas a atitudes desta gestão, colocará as propostas em pauta para que os clubes, soberanamente e em colegiado, decidam a respeito da gravação das conversas entre os árbitros e da adoção do VAR para o Paulistão-2019.