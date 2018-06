Fox se desculpa por gesto obsceno de Robbie Williams na Copa

A cadeia americana Fox Sports, que transmite o Mundial nos Estados Unidos, pediu desculpas depois que o cantor Robbie Williams fez ante as câmeras um gesto obsceno na cerimônia de abertura do evento.



Enquanto cantava "Rock DJ" no gramado do estádio Lujniki de Moscou, o astro do pop inglês mostrou acintosamente seu dedo do meio para a câmera.



Ele acabava de cantar a frase "I did this for free" (fiz isso de forma gratuita), que não figura na letra original da canção.





Robbie Williams não se explicou pelo seu gesto, que muitos interpretaram como uma resposta às críticas que recebeu por ter aceitado cantar na Rússia.



"À medida que a transmissão era ao vivo, não sabíamos o que aconteceria durante o espetáculo de Robbie Williams e pedimos desculpas", declarou a cadeia em um comunicado enviado à AFP.