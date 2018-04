Fortaleza descarta empréstimo de Juninho, do Sport

Polêmico histórico do atleta de 19 anos barrou negociação com time cearense

O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira (11) que não tem interesse em integrar o atacante Juninho, do Sport, ao seu elenco. Faltando "apenas" a assinatura do contrato para sacramentar o acordo verbal já feito com o Leão, a diretoria do Fortaleza voltou atrás da decisão após receber uma série de críticas dos seus torcedores.



Acusado de agressão pela ex-namorada - o atleta chegou a ficar detido no ano passado por cerca de 12 horas e só foi liberado para responder o processo em liberdade após pagamento de fiança no valor de R$ 10 mil, após ter sido acusado pela ex-namorada de uma série de agressões físicas e ameaças verbais -, além dos atos de indisciplina no elenco profissional do Sport, Juninho vem carregando o peso da má fama.



O jogador de 19 anos foi afastado pelo técnico rubro-negro Nelsinho Baptista por ato de indisciplina, quando ele teria se recusado a viajar com a delegação para um jogo contra o Santos-AP pela Copa do Brasil. Ele nega. Desde então, ele treina na categoria de base.



O Fortaleza não foi o primeiro clube de desistir de negociar com o Sport. Vasco, Cruzeiro e Grêmio também começaram as negociações e voltaram atrás.