Foragidos da Copa

Alguns brasileiros optam por distância do futebol e curtem parques vazios durante partidas da Seleção

Por opção política ou escolha pessoal, algumas pessoas optaram por fugir do clima de Copa do Mundo. Na tarde da última quarta-feira (27), durante a vitória do Brasil por 2 a 0 contra Sérvia, que valeu vaga nas oitavas de final, alguns foragidos aproveitaram os espaços públicos vazios para se exercitar, meditar ou apenas descansar.



No Parque do Povo, zona oeste de São Paulo, paulistanos desfrutaram do sol e do ambiente silencioso. Uma delas foi a pintora Circe Bernardes, que foi hipnotizada pela paisagem bucólica no meio do centro financeiro do país.



"Eu saí do meu trabalho pensando em ir para casa e assistir ao jogo, mas quando passei aqui em frente, vi esse clima e resolvi deitar para curtir a natureza. Mas estive pensando sobre a Copa esses dias, quando vi um vídeo dos dribles do Pelé ao som de Tchaikovsky. Aquilo tinha uma beleza tão grande. Enquanto hoje a gente liga e TV e só vê o Neymar caindo, brigando com o juiz", diz Circe, interrompida pelos gritos de gol vindos dos prédios vizinhos. "Mas o esporte ainda é uma arte e os jogadores são muito bons", completa.



O desencanto com o futebol e a revolta com a política levaram o músico Luã Mantovani a também se refugiar no parque. "O torneio perdeu o encanto para mim. Não faz sentido assistir a um jogo gerido por instituições corruptas e torcer para jogadores que estão mais preocupados em vender cuecas do que praticar um esporte e representar o país", critica.



Já a estudante de engenharia civil Lorena Lima passou apressada pelo caminho de pedra que cruza o Parque do Povo. Com mochila nas costas, a estudante iria usar o tempo do jogo para se debruçar sobre os livros da faculdade. "É uma oportunidade que eu tenho para estudar. Acompanho a Copa mais pelos memes, vi o Tite caindo, o Neymar caindo, mas geralmente quando comentam no trabalho, até fico meio avulsa", diz.



Embaixo de uma árvore e lendo um livro, Tânia Ricardo, que trabalha em uma empresa de pós-produção de vídeo nas redondezas, aproveitava o tempo livre para tirar o atraso na leitura. "É maravilhoso você fazer qualquer outra coisa em dia de jogo da Seleção na Copa, coisas que em dias normais, estariam lotadas. Eu sempre faço isso, em todos os Mundiais. A gente descobre outra cidade. E as pessoas te acham um ser estranho por estar fazendo isso, mas para mim está tudo bem" afirma.



Segundo Tânia, o esporte específico não a encanta. "Eu só me espanto com a comoção e com a força do poder do futebol, que é capaz de parar um shopping center por três horas. Todos os escritórios, clientes e entregadores se mobilizam para estarem liberados no dia do jogo da Seleção. Eu me impressiono bastante, acho que nada no Brasil tem tanta força de mobilização. É uma pena que não tem isso para outras situações. Possibilidade tem, a Copa prova isso. Agora é só querer", lamenta.



Perto dali, Bruno Vicente e Rosângela Sampaio, que trabalham juntos em uma rede de fast food, se encostavam em uma árvore, abraçados, enquanto ouviam música pelo celular. "Até gosto da Copa, mas prefiro aproveitar esse tempo para sair da correria do trabalho", conta Bruno. "E se o Brasil for para a final, provavelmente estaremos aqui de novo", completa Rosângela.