Fora de casa, Philadelphia 76ers vence e abre 2 a 1 na série

Camaronês Joel Embiid voltou às quadras depois de se recuperar de fratura no rosto e foi o destaque dos 76ers

O Philadelphia 76ers derrotou o Miami Heat por 128 a 108, nesta quinta-feira (19) no jogo 3 da série melhor de sete nos playoffs da NBA, no American Airlines Arena. Desde 2014, os 76ers não venciam na casa do Heat.



Recuperado de fratura no rosto, o pivô camaronês Joel Embiid voltou, jogou com máscara protetora e foi um dos responsáveis pela vitória, com 23 pontos, 7 rebotes e 3 tocos. Embiid ainda provocou a torcida de Miami em sua primeira partida de playoffs.



Pela equipe de Miami, o destaque foi Goran Dragic, que também marcou 23 pontos e deu 8 assistências. Dwayne Wade ficou muito abaixo e não passou nem perto da atuação que teve no jogo 2. Marcou apenas 8 pontos e deu 5 assistências



A próxima partida desta série acontece neste sábado (21), também em Miami.