Dwyane Wade liderou a equipe de Miami na vitória contra o Philadelphia 76ers

Na casa do adversário, o Miami Heat venceu o Philadelphia 76ers por 113 a 103, nesta segunda-feira (16), no jogo 2 da série melhor de sete dos playoffs da NBA e deixou a disputa empatada em 1 a 1. O próximo confronto será nesta quinta-feira (19) em Miami.



Os 76ers começaram bem, dispostos a abrir 2 a 0 na série e conseguiu fechar o 1º quarto com vitória parcial por 29 a 22. Mas o Miami tinha o veterano Dwyane Wade, três vezes campeão da NBA com o próprio Heat. Wade mostrou seu poder decisão, teve atuação brilhante, e colocou sua equipe à frente no placar.



No 3º quarto, o Miami abriu 16 pontos de vantagem e ficou em situação confortável. Empurrado pela torcida, os 76ers apertaram o ritmo e começaram a diminuir a vantagem até chegar a dois pontos, porém novamente Wade apareceu bem e a vantagem subiu para oito pontos.



No final da partida, o principal jogador do Miami terminou como cestinha do duelo com 28 pontos. Ben Simmons, do 76ers, marcou 24 pontos.