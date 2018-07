Fora de casa, Fluminense é derrotado pelo Ceará

O Fluminense não repetiu as boas atuações das últimas partidas e acabou derrotado pelo Ceará por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas, neste sábado (28). Com o resultado negativo, o Tricolor permanece com 21 pontos e pode perder posições com a sequência da rodada.





No segundo tempo, o time passou a dominar a posse de bola, mas a dificuldade na criação persistiu, tanto que as chances para empatar o jogo foram poucas. Na última oportunidade, já aos 49, Richard driblou o marcador e bateu colocado para defesa do goleiro adversário.

A chance de recuperação virá nas próximas duas rodadas, quando o Flu jogará em casa contra Bahia e Internacional. Antes, também no Maracanã, o time enfrenta o Defensor do Uruguai, pela Copa Sul-Americana.Depois de duas vitórias e um empate após a paralisação para a Copa do Mundo, o Fluminense sofreu a primeira derrota. Sem conseguir impor seu futebol, a equipe viu o Ceará sair na frente com gol de Leandro Carvalho, em jogada individual.