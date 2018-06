'Foi um jogo muito dramático', disse Low

Técnico da Alemanha destacou a frieza da equipe em uma partida repleta de tensão

A dura vitória diante da Suécia, com gol nos acréscimos do meia Tony Kroos, demostrou que a Alemanha conseguiu controlar os nervos e não se desesperou. Para o técnico da Alemanha, Joachim Low, os jogadores souberam se comportar diante do cenário de muita pressão.



"Foi um jogo muito dramático. No futebol é normal que aconteçam esses tipos de partidas. Nos arriscamos muito e queríamos vencer o jogo", disse Low. "Não entramos em pânico. Mantivemos a cabeça erguida e trocamos passes para a Suécia ficar cansada. Sempre acreditei no time, Apesar de toda adversidade, a equipe esteve tranquila."



Existe boas possibilidades de Brasil e Alemanha já se enfrentarem nas oitavas de final. Para isso basta a equipe comandada por Tite terminar em primeiro do grupo E, e os alemães ficarem em segundo no grupo F. Apesar da possibilidade do confronto, o técnico da Alemanha não quis fazer nenhum tipo de projeção.



"Não precisa falar sobre isso e nem pensar nisso agora. É outro grupo e a Suíça e Sérvia também tem boas chances. Nos precisamos ganhar da Coreia e depois ver o que pode acontece", comentou o treinador.



Enfrentar a Alemanha logo nas oitavas de final da Copa do Mundo não é algo que o Brasil desejava. Afinal ainda está muito vivo na memória a vexatória derrota da Seleção para a Alemanha por 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014, no Mineirão.