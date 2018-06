Foi bonita a festa brasileira em São Petersburgo

Saint Petersburg Stadium com mais um duro empate, desta vez, sem gols. Porém, essa sensação foi embora aos 45 minutos do segundo tempo, quando o camisa 11, Philippe Coutinho, abriu o placar mandando a bola para as redes com assistência de Roberto Firmino.

Como se não bastasse, com um passe de Douglas Costa, que entrou no intervalo no lugar de Willian, Neymar dominou a bola e ampliou o placar, deixando o seu primeiro gol na edição 2018 da Copa do Mundo.

Os torcedores não economizaram na hora de comemorar a primeira vitória da Seleção Brasileira no Mundial da Rússia e permaneceram no estádio após a partida acabar, mesmo depois de todos os torcedores da Costa Rica irem embora.



O Destak registrou o momento da comemoração pós-jogo dos brasileiros que estão acompanhando o torneio no país anfitrião.