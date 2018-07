Fluminense vence Palmeiras por 1 a 0

– o tricolor gaúcho ainda enfrenta o rival São Paulo pela 15ª rodada, nesta quinta (26), às 19h30. Além disso, o Palmeiras ainda pode ver Atlético-MG, Cruzeiro e Internacional se afastarem à frente na tabela.

Júlio César fez uma excelente defesa de um chute de Dudu na entrada da área, cara a cara com o goleiro, após passe de William. Júlio César fez outra grande defesa aos 19, em toque de cabeça de Moisés em direção ao gol, após cruzamento pela direita, de novo de William.

O único gol da partida foi sair aos 42 minutos, dos pés de um jogador do Fluminense, que enfrentava dificuldades para criar. Após cobrança de falta de Marcos Junior, que lançou a bola dentro da área, Edu Dracena até tentou afastar, mas a bola acabou sobrando para o lateral direito Gilberto, que, sem marcação, chutou de canhota e colocou a bola no canto direito do goleiro Weverton. O jogador tricolor, que estava fora dos gramados após uma lesão no tornozelo direito, havia acabado de retornar ao time.



Sem Felipe Melo e William, substituídos por Lucas Lima e Deyverson, o Palmeiras não criou tanto no segundo tempo quanto no primeiro, e o resultado magro de 1 a 0 se manteve. No fim do jogo, já aos 46 minutos, Edu Dracena ainda foi expulso com cartão vermelho direto, após dar carrinho em Everaldo.



O próximo confronto do Fluminense no Campeonato Brasileiro, na 16ª rodada, é contra o Ceará, no sábado (28), fora de casa. Já o Palmeiras joga domingo (29), contra o Paraná, em casa.

O Fluminense conseguiu vencer o Palmeiras nesta quarta (25) por 1 a 0, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, diante de seu melhor público até agora na temporada: 22.827 torcedores presentes. É a segunda vitória seguida do tricolor carioca, que segue sem perder desde o retorno da competição, após a Copa do Mundo.Com o resultado, o tricolor subiu três posições, chegando à 8ª, com 21 pontos, mais perto do pelotão da frente. Já o Palmeiras seguiu em 6º lugar, com os mesmos 23 pontos de antes. Na sua cola está o Grêmio, também com 23 pontos, mas um jogo a menosLogo no início da partida, aos 4 minutos,