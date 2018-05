Fluminense vence Atlético-PR no Maracanã

No minuto seguinte, Thiago Carleto tentou responder, mas Júlio César agarrou. Pablo, aos 26, também tentou num chute forte, que foi para fora. No contra-ataque, Sornoza lançou outra bomba e assustou o adversário. Também de longe, Carleto arriscou, mas não conseguiu acertar.



Aos 35, o Fluminense conseguiu ampliar o placar, após uma boa bola de Jadson para Marcos Junior, que encobriu o goleiro com uma cavadinha para fazer o segundo gol do tricolor. Pedro, invadindo a área pela esquerda, quase fez o terceiro, mas a bola explodiu na zaga e saiu.



Na segunda etapa, o tricolor até começou pressionando – Gilberto e Sornoza chegaram bem aos 7 e aos 11, respectivamente –, mas, com a vantagem no placar, acabou recuando um pouco e esperando o Atlético-PR, que não conseguia furar a zaga tricolor. Na melhor chance do time visitante na partida, aos 26, Bill bateu e Júlio César fez ótima defesa.

O Fluminense venceu o Atlético-PR por 2 a 0, na noite deste domingo (20), em casa, no estádio do Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o tricolor foi à 5ª posição, somando 10 pontos, a três do líder, Atlético-MG, enquanto o time visitante permaneceu com cinco pontos, caindo para o 16º lugar na tabela.Pedro e Jadson, em lances fora da grande área, levaram perigo pelo lado do Fluminense, aos 5 e aos 11 minutos, respectivamente. Pouco depois, aos 13, Sornoza e Marcos Jr. tabelaram e chegaram perto do gol. O Atlético-PR chegou duas vezes com Renan Lodi.Aos 23, o tricolor levou a melhor, numa mistura de técnica com pitadas de sorte. A equipe partiu no contra-ataque rápido, puxado por Marcos Junior pela direita. A jogada teve sequência com Gilberto, em passe de calcanhar, e Jadson, mas o goleiro Santos defendeu. No rebote, a bola bateu no zagueiro Thiago Heleno e entrou, em gol contra.