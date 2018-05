Fluminense perde mas se classifica em Potosí

O Fluminense sofreu com a altitude de quase 4 mil metros de Potosí, mas conseguiu garantir a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana ao perder por 2 a 0 para o Nacional.Desde o começo, a partida foi inteiramente boliviana. O Nacional começou o jogo encurralando o Flu, obrigando o goleiro Júlio César a fazer três boas defesas e acertando uma bola na trave.Logo aos cinco minutos do segundo tempo, o time da casa conseguiu o que queria. O atacante Reina invadiu a área pela direita e bateu cruzado, sem chance para ´o goleiro tricolor. Nove minutos depois, Jadson derrubou Perez na área. Reina cobrou o pênalti com muita categoria e fez o segundo do Nacional.A partir daí, além da equipe boliviana, o Flu teve que enfrentar o cansaço. A equpe de Abel Braga não conseguia segurar a bola e levava sufoco do Nacional. Por outro lado, o time de Potosí errava muito na frente e não conseguia o gol para levar a disputa para os pênaltis.