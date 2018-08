Fluminense fura retranca no final e vence Defensor

O segundo tempo seguiu da mesma forma. O tricolor chegou duas vezes com perigo. Matheus Alessandro fez boa jogada individual pela esquerda e bateu para defesa tranquila de Reyes. Aos 21, a principal oportunidade do Flu. Marcos Junior cruzou para a área, o goleiro uruguaio errou o tempo da bola e Pedro, com o gol aberto, completou para fora. Mau sinal para o camisa 9, já que membros da comissão técnica estavam no Maracanã observando o jovem atacante.



Enquanto os mandantes tentavam furar a retranca e abrir o placar, os uruguaios catimbavam de todas as formas possíveis. A cada lateral, falta ou tiro de meta, o Defensor retaradava o reinício da partida.



Quando o conseguiam chegar, os tricolores ainda paravam na boa atuação do goleiro Reyes, que fez belas defesas em chutes de Marcos Junior e Ayrton Lucas. Aos 42 minutos, um dos 53 cruzamentos deu certo. Sornoza cobrou escanteio e Digão, de cabeça fez 1 a 0. Nos acréscimos, Sornoza marcou um golaço olímpico para dar números finais ao jogo.

O Fluminense venceu o Defensor Sporting, do Uruguai, na noite desta quinta-feira (2) no Maracanã por 2 a 0 pela segunda fase da Copa Sul-Americana.O time uruguaio entrou com a proposta de se defender, com uma linha de cinco na defesa, uma linha de quatro no meio e apenas o atacante Cecílio Waterman na frente. E dava a bola aos brasileiros. A equipe tricolor chegou a ter 85% de posse de bola no primeiro tempo. Com a retranca dos visitantes, o Fluminense apostou nas jogadas pelas laterais e nas bolas aéreas.Foi dessa forma que a equipe teve as três primeiras boas chances do jogo. Primeiro com Gum, em cobrança de escanteio, e depois com Sornoza, após bom cruzamento de Leo, ambas para fora. Depois de boa jogada de Ayrton Lucas pela esquerda, Sornoza recebeu no meio da área e chutou de bico, para boa defesa de Guillermo Reyes.