Fluminense empata com Bahia

Tricolor baiano empata jogo no final do segundo tempo

O Fluminense empatou com o Bahia com placar de 1 a 1 na 17º rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorreu às 19h deste domingo (5), no Maracanã.



No primeiro minuto, Bahia mostrou garra, quando Zé Rafael brigou com Gum dentro da área, ganhou a bola e bateu cruzado. Apesar do atacante Edigar Junio não ter conseguido chegar, Bahia dificultou a saída de bola do tricolor. Em seguida, Zé Rafael encontrou Paulinho na esquerda. Ele foi na linha de fundo e Gum fez o corte. Aos 15 minutos, Léo recebeu na direita, tentou o cruzamento, mas foi travado por Vinicius.



O tricolor baiano perdeu uma boa chance aos 16 minutos, quando Zé Rafael foi lançado e mandou para Vinícius. A bola, no entanto, saiu pela linha de fundo. O Fluminense respondeu com uma bomba de Sornoza na entrada da área, mas a bola bateu em Gregore e saiu. Aos 20 minutos, o Fluminense abriu o placar com o gol de Pedro. Matheus Alessandro jogou para Pedro que girou e marcou o gol.



Minutos depois, Bruno fez um bom cruzamento, Vinícius apareceu e cabeceou para o chão. A bola quicou, subiu, mas saiu pela linha de fundo. O Bahia teve uma nova chance perdida, quando Zé Rafael pegou o rebote na entrada da área, matou no peito e chutou, mas Júlio César fez uma grande defesa.



Aos 38 minutos, Sornoza cobrou escanteio na cabeça de Gum, que mandou por cima do gol. No final do primeiro tempo, o volante Gregore recebeu cartão amarelo por falta em Jadson, ficando suspenso no próximo jogo. No começo do segundo tempo foi a vez do volante Airton ganhar cartão por reclamar sobre a falta marcada em Gilberto.



Minutos depois, Gilberto mandou para Bruno, que cruzou na direção de Elton. No entanto, o volante cabeceou para fora. Em seguida, Léo recebeu cartão amarelo, já que ele parou o contra-ataque puxado por Zé Rafael com falta. Gum também recebeu cartão por falta dura. O zagueiro então foi substituído por Ibañez.



Aos 15 minutos, Gregore fez um bom lançamento para Edigar Junio, mas Júlio César saiu do gol e defendeu. Pouco depois, Vinícius passou para Zé Rafael, que tentou o drible em Airton, mas acabou perdendo a bola.



Após Marcos Junior ser substituído por Richard, Sornoza ganhou um cartão amarelo, porque dominou a bola com o braço ao receber o lançamento. Minutos depois, o tricolor perdeu uma grande oportunidade de marcar mais um gol. A bola sobrou para Gilberto dentro da pequena área, ele esperou para finalizar de direita, mas foi travado por Digão. Adiante, Pedro passou para Matheus Alessandro, que invadiu a área e bateu para o gol, mas a bola saiu pela linha de fundo.



Aos 36 minutos, Bahia empatou o placar com gol de Edigar Junio. Élber cruzou para Junio, que fez gol de cabeça. Em seguida, Élber recebe amarelo por falta em Richard.



Agora, o Fluminense pega o Internacional na segunda-feira (13), às 20h, no Maracanã. E o Bahia encara o América-MG, no sábado (11), no Fonte Nova, às 19h.