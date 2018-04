Fluminense e São Paulo empatam em 1 a 1

Nenê ainda perdeu outra chance aos 17, quando tentou bater cruzado, mas a bola foi para fora. Aos 20, ele cruzou na área para Régis, que, na pequena área e marcado por Ayrton Lucas , não conseguiu finalizar e chutou por cima do gol.



O tricolor paulista, com mais qualidade que o Fluminense na partida, chegou primeiro ao gol, aos 22 minutos. Na segunda cobrança de escanteio seguida, Nenê levantou na área, e Arboleda cabeceou. A bola explodiu no travessão e voltou para a pequena área. Diego Souza tentou aproveitar o rebote, e a bola bateu de novo na trave, após defesa rápida de Julio César. Na sequência, Éder Militão conseguiu aproveitar e fez o primeiro gol da partida.



Sob o domínio total do São Paulo no jogo, o Fluminense só foi ter uma chance aos 41 minutos, e desperdiçou. Após boa jogada de Léo pela direita, Marcos Júnior tentou aproveitar o cruzamento, mas errou, tirando a chance de Sornoza, que também chegava bem no lance.



O segundo tempo no Maracanã começou quente. Sornoza tomou o amarelo após confusão com Petros, aos 6 minutos. Pouco depois, Everton chutou a bola na cabeça de Léo, quando o lateral estava caído. A torcida tricolor carioca reclamou muito, mas o juiz não marcou nada.



Mas os donos da casa continuavam jogando mal. Aos 11, por exemplo, Sornoza tentou tabela com Pedro, mas errou o último passe. Aos 23, Léo tentou jogada pela direita, mas errou e perdeu a bola. Aos 26, o Flu reclamou demais com o juiz, pedindo pênalti. No lance, Ayrton chegou na área pela direita e tentou cruzar. O zagueiro Arboleda, de carrinho, tentava evitar, quando a bola acabou batendo em seu braço. O árbitro não marcou penalidade.



O São Paulo, na frente do placar, tentava cozinhar a partida. Aos 32, quase levou o empate, em um belo chute de Léo, de fora da área. Aos 35, o tricolor paulista teve a chance de matar a partida, com Everton, após jogada de Marcos Guilherme pela direita em cima de Richard, mas a bola bateu na trave. Na sequência, o Flu partiu para o contra-ataque, em lance de Pedro para Robinho, que bateu rasteiro, mas o chute também ficou na trave.



Já no fim, enfim veio o empate, com Pedro. O camisa 9 pulou mais alto que Arboleda para aproveitar, de cabeça, um cruzamento de Robinho pela direita. Aos 43, ele tocou bem, colocando a bola no ângulo e marcando seu 10º gol na temporada.



Robinho ainda desperdiçou, aos 44, isolando a bola, após Sidão sair mal do gol, mas o placar terminou mesmo com o empate em 1 a 1.



Na próxima rodada do Brasileiro, o Fluminense vai ao Barradão para enfrentar o Vitória, no próximo domingo (6). Já o São Paulo recebe o Atlético-MG, sábado (5), no Morumbi.

