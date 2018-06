Fluminense é goleado pelo Atlético-MG por 5 a 2

Tricolor até saiu na frente no placar, neste domingo (10), no estádio Independência, mas perdeu equilíbrio após virada

O Fluminense foi goleado pelo Atlético-MG por 5 a 2, na tarde deste domingo (10), no estádio Independência, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o tricolor se manteve com os mesmos 14 pontos e caiu para a 11ª posição da tabela. Já o alvinegro mineiro chegou a 13 pontos e foi à 13ª posição.



O tricolor saiu na frente, aos 28 do primeiro tempo, com gol do lateral Gilberto, que bateu desajeitado de cabeça e fez, em vacilo da defesa, após cobrança de escanteio.



Os donos da casa tentaram dar o troco aos 30, com Ricardo Oliveira, mas Julio Cesar defendeu. Pouco depois, aos 33, teve ainda uma bola na trave de Léo Silva, após escanteio de Cazares. A pressão foi tanta que o gol de empate saiu aos 34, de novo com Léo Silva, que dominou e, desta vez, acertou a mira, após cruzamento de Patric.



O Fluminense tentou reagir, com Luan Peres em lance na área, aos 42, mas a bola passou por cima do gol de Victor. Mas foi o Atlético-MG, aos 45, que virou: Róger Guedes mandou a bola no ângulo de Júlio César, em um golaço. O jogo estava quente e, apenas dois minutos depois, foi a vez do tricolor marcar. Já aos 47, Pedro aproveitou falha de Patric para deixar tudo igual de novo, após cruzamento de Richard.