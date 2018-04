Fluminense domina seleção do Carioca

Tricolor tem cinco jogadores escolhidos em eleição feita entre os jornalistas; campeão Botafogo tem apenas dois representantes

Com o final do Campeonato Carioca, a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) também divulgou a seleção dos melhores jogadores da competição, feita através de uma eleição entre jornalistas.



O Fluminense, que acabou eliminado na semifinal do Estadual para o Vasco, foi o clube com o maior número de represntantes na seleção. Ao todo, cinco jogadores tricolores foram escolhidos como os melhores em suas posições pelos jornalistas cariocas. O Flu também teve o artilheiro do Carioca, o atacante Pedro, com sete gols marcados.



O segundo time com o maior número de representantes foi o vice-campeão Vasco. O cruzmaltino teve três jogadores e o técnico Zé Ricardo. O campeão Botafogo teve dois jogadores escolhidos e Lucas Paquetá foi o único representante do Flamengo.



As premiações serão entregues em cerimônia promovida pela Ferj na noite desta segunda-feira (9), assim como serão revelados o craque e a revelação do campeonato.



Confira a seleção do Campeonato Carioca de 2018:



Goleiro: Júlio César (Fluminense)



Lateral-direito: Yago Pikachu (Vasco)



Zagueiros: Gum (Fluminense) e Igor Rabello (Botafogo)



Lateral-esquerdo: Ayrton Lucas (Fluminense)



Volantes: Rodrigo Lindoso (Botafogo) e Leandro Desábato (Vasco)



Meias: Lucas Paquetá (Flamengo) e Paulinho (Vasco)



Atacantes: Marcos Júnior (Fluminense) e Pedro (Fluminense)



Técnico: Zé Ricardo (Vasco)