Fluminense constrói boa vantagem para jogo em Potosí

Tricolor vence Nacional por 3 a 0 no Maracanã e leva boa vantagem para a altitude boliviana

Na noite desta quarta-feira (11), o Fluminense venceu o Nacional de Potosí, da Bolívia, por 3 a 0 no Maracanã e construiu uma boa vantagem para o jogo da volta.



Com a missão de tentar facilitar as coisas na altitude de 4 mil metros de Potosí, o tricolor começou controlando as ações da partida. Aos nove minutos, o Flu teve a primeira chance de perigo. Após jogada bem trabalhada pelo meio, Pedro bateu da entrada da área, por cima do gol. O Nacional levava perigo em algumas bolas alçadas na área dos cariocas. Aos 15, Ayrton Lucas cruzou, Sornoza ajeitou e Jádson bateu para defesa tranquila de Romero. No último lance do primeiro tempo, Gum cabeceou e o goleiro da equipe boliviana fez bela defesa.



O Nacional irritava o Fluminense com a demora para reiniciar a partida nos lances de bola parada. Assim, os bolivianos esfriavam o jogo do tricolor. O jovem Pablo Dyego entrou no lugar de Marcos Júnior e mudou o jogo. Aos 27, Renato Chaves cabeceou e o camisa 7 completou para abrir o placar. Pouco depois, o jovem quase fez um gol de placa, após dar lençol no zagueiro e emendar, de bicicleta, no travessão. O Flu ampliou aos 36, com Gum, de cabeça. Pedro, de pênalti, deu números finais à partida



O jogo de volta, em Potosí, será no dia 10 de maio.