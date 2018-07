Fluminense bate Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro

Com dois gols de Pedro, Fluminense conseguiu o triunfo após seis jogos sem vencer. Gabriel diminuiu para o Leão

Após seis jogos sem vencer, o Fluminense derrotou o Sport por 2 a 1, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro, em Recife. Foi a primeira derrota do Leão como mandante no campeonato, e o resultado é uma queda para a 10ª posição, com 19 pontos somados. A vitória levou o Fluminense aos 18 pontos, agora na 11ª colocação do torneio nacional.



O Sport entrou em campo com uma modificação relevante - o meia Marlone foi o escolhido para deixar o time titular com o retorno do volante Deivid, que cumpriu suspensão automática na rodada anterior. Isso rendeu uma postura mais ofensiva ao Leão.



No primeiro tempo, o Fluminense teve dificuldade para criar jogadas e chegou ao gol quando conseguiu trabalhar bem com a bola. Aos 17 minutos de jogo, o time abriu o placar com Pedro. Após cruzamento rasteiro de Léo Morais pela direita, o atacante se antecipou à marcação e bateu de primeira para o fundo do gol.



Mas o Fluminense nem teve tempo de jogar com a vantagem que dois minutos saiu o gol de empate do Sport, após bate-rebate na área. Rafael Marques chutou com efeito, Júlio César salvou, mas a bola sobrou para Gabriel que mandou para as redes com o pé direito, deixando tudo igual no placar.



No segundo tempo, o Sport caiu de rendimento. O Fluminense iniciou a etapa com o esquema 4-3-3. Junior Dutra estreou com a camisa tricolor entrando aberto pela direita, com Marcos Jr. pela esquerda, e Pedro centralizado. Após ter desperdiçado excelentes oportunidades no início da etapa, Pedro voltou a marcar, desta vez de calcanhar, após receber de Júnior Dutra. Com este segundo gol na partida, Pedro igualou-se com Roger Guedes na artilharia do Campeonato Brasileirão, com nove gols.



Durante a partida, Dodi recebeu o terceiro cartão amarelo no campeonato e está fora da próxima partida do Fluminense, contra o Palmeiras, na quarta-feira no Maracanã. Léo, Richard e Sornoza são outros suspensos para o jogo de quarta. Agora, o Sport se prepara para dois jogos seguidos fora de casa, contra Vitória e Flamengo.