Fluminense apresenta o equatoriano Bryan Cabezas

Vice-campeão da Libertadores em 2016 destaca entrosamento com Sornoza e se põe à disposição em cerca de 10 dias

Nesta sexta-feira (27), o Fluminense apresentou seu reforço para o meio de campo. Se trata do equatoriano Bryan Cabezas, vice-campeão da Libertadores com o Independiente Del Valle em 2016. O meia de 21 anos chega da Atalanta por empréstimo até o meio de 2019.



"As conversas com Sornoza e Luciano foram fundamentais para escolher o Fluminense. Tive poucos minutos na Europa mas eles me incentivaram a vir, disseram que o clube me queria, falaram muito bem do grupo", afirmou o jogador, que atuou com Sornoza no Del Valle e com Luciano no Panathinaikos.



O entrosamento com o camisa 10 tricolor, inclusive, foi um dos temas da entrevista coletiva. Cabezas frisou a boa relação com o meia, que o chama de "priminho".



"No Equador, o Sornoza me tratava como primo, por isso 'primito'. Andávamos juntos lá, nos damos muito bem dentro e fora do campo", revelou o novo camisa 8 do Flu.



O equatoriano, que atuou pelo Avellino, da segunda divisão da Itália, no primeiro semestre, volta de férias e acredita que em cerca de 10 dias estará em condições de entrar em campo.



"Fiquei de férias por um mês, creio que com mais uma semana, uma semana e meia, trabalhando forte, melhorando fisicamente, devo estar à disposição para o professor Marcelo", disse o equatoriano.



Revelado pelo Independiente Del Valle, o meia foi vendido à Atalanta ainda em 2016, mas fez apenas uma partida com a camisa do time azul e preto. Cabezas foi emprestado ao Panathinaikos e ao Avellino, marcando dois gols em 20 jogos disputados.



"Passei por alguns clubes e fiquei muito feliz com a recepção que tive aqui. Assisti à partida contra o Palmeiras e fiquei encantado com a torcida, apoiaram muito. Fiquei muito feliz com o funcionamento do time também, jogaram muito bem", finalizou Cabezas.