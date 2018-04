Fluminense anuncia contratação do zagueiro Luan Peres

Jogador chega emprestado pelo Ituano por um ano, com opção de compra

Na tarde desta sexta-feira (20), o Fluminense anunciou a contratação de mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Luan Peres chega emprestado pelo Ituano por uma ano, com opção de compra pelo tricolor.



"Na hora que soube do interesse do Fluminense já quis logo vir. Demorou um pouco a negociação, fiquei apreensivo, mas que bom deu tudo certo. É uma experiência nova chegar a um dos gigantes do Brasil, já deu para perceber que o clube tem uma grande estrutura. Rola aquele frio na barriga, mas é natural. Estou muito feliz", declarou o zagueiro, em entrevista ao site oficial do clube.



O zagueiro de 23 anos já atuou Portuguesa (SP), Santa Cruz, Red Bull Brasil, Ituano e estava na Ponte Preta, onde fez 15 jogos no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil em 2018.