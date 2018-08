Fluminense anuncia contratação de zagueiro Paulo Ricardo

Na tarde desta terça-feira (7), o Fluminense anunciou a contratação do zagueiro Paulo Ricardo. O jogador pertence ao Sion, da Suíça, e chega por empréstimo até o final de 2019.

"Fui muito bem recebido desde o primeiro dia em que cheguei aqui. Estou muito contente. Fui ao jogo pela Sul-Americana e vi um clima fantástico, torcida apoiando o tempo inteiro. Não tem como não se motivar em jogar nesse grande clube - disse o jogador, que acredita em uma rápida adaptação. Cheguei agora da Europa, onde atuei por dois anos. Quero crescer aqui no Fluminense, fazer uma grande história, ganhar títulos e conquistar a torcida. A adaptação vai ser tranquila, rápida. Já conhecia o Gilberto, o Luciano e o Marcos Felipe, com quem joguei na Seleção Brasileira de base", disse o jogador.



Paulo Ricardo tem 24 anos e foi revelado pelo Santos. Em 2016, o zagueiro deixou o clube paulista para atuar no Sion, onde disputou 35 partidas e marcou dois gols. O jogador chega para substituir Nathan Ribeiro, que deixou o tricolor para atuar no Kashiwa Reysol, do Japão.