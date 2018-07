Fluminense anuncia contratação de Junior Dutra

Após se destacar no Avaí em 2017, o atacante de 30 anos foi contratado para substituir Jô no ataque do Corinthians. Com apenas três gols em 22 partidas, o jogador não agradou e foi emprestado à equipe carioca.



" Fui muito bem recebido por todos. Gosto muito do Rio, tenho muitos amigos aqui. Uma cidade maravilhosa, com uma energia muito boa. Mas o mais importante é dentro de campo. Jogar no Maracanã, vestir essa camisa, é uma oportunidade única. Estou muito motivado e ansioso para estar dentro de campo logo", disse Junior Dutra ao site oficial do Fluminense.



O tricolor segue reforçando seu setor ofensivo. Além de Luciano, ex-Corinthians, e Junior Dutra, o clube ainda está perto de anunciar com mais um atacante. Everaldo, que disputou o último Campeonato Paulista pelo São Bento, realizou exames médicos no CT do Flu nesta quarta-feira e deve ser anunciado nos próximos dias.

Na tarde desta quarta-feira (18), o Fluminense anunciou a contratação do atacante Junior Dutra. O jogador chega do Corinthians por empréstimo e fica no tricolor até o final de 2018.