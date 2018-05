Flu segura Grêmio e volta de Porto Algre com um ponto

Na segunda etapa, o Flu chegou com perigo duas vezes. Uma com Pedro, que teve duas chances de finalizar no mesmo lance, mas não conseguiu pegar bem na bola em ambas ocasiões, e a outra com Jadson, em chute bloqueado por Kannemann. O artilheiro do Brasileirão Pedro saiu de campo aos 14 minutos, após sentir a coxa.



Aos 25, o tricolor carioca teve a chance que quis o jogo inteiro. Em cobrança de falta lateral, Renato Chaves apareceu no segundo pau e cabeceou para milagre de Marcelo Grohe. E a noite era dos goleiros tricolores. Logo depois foi a vez de Júlio César aparecer. Éverton fez jogada em velocidade e entrou na área. Na hora da finalização, o goleiro do Flu saiu bem fechando o ângulo do camisa 11 e tocando a bola para escanteio.



Aos 29, outra chance clara para o Grêmio. Cortez cruzou, André disputou com Nathan Ribeiro e a bola sobrou para Éverton, sozinho, dentro da área. O Cebolinha pegou mal na bola e mandou para fora.



No final, o Grêmio seguiu apertando, enquanto o Fluminense se denfendia como podia. Com o empate, o Flu acabou caindo uma posição, já que o São Paulo venceu o Botafogo e chegou à liderança do Brasileirão. Já o Grêmio está em oitavo. No domingo, o Grêmio vai à Fonte Nova enfrentar o Bahia, enquanto, na segunda, o Flu vai à Vila Capanema encarar o Paraná.

