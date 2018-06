Flu perde chance de assumir vice-liderança contra lanterna

Tricolor é derrotado pelo Paraná e desperdiça chance de encostar no líder Flamengo

Na noite desta segunda-feira (4), o Fluminense desperiçou uma chance de ouro de enconstar no Flamengo na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. O tricolor foi derrotado pelo Paraná, que era o lanterna da competição ao início da rodada, por 2 a 1 na Vila Capanema.



Logo no primeiro tempo, o Flu perdeu um de seus principais jogadores no ano. O atacante saiu sentindo dores na coxa esquerdo logo aos 13 minutos de jogo, substituído por Robinho. No primeiro tempo, as duas melhores chances foram da equipe da casa. Primeiro com Thiago Santos, que acertou a trave. Depois com o zagueiro Jesiel, que pegou um belo voleio, obrigando Júlio César a fazer defesa salvadora



Logo no início da segunda etapa, Leo derrubou Leo Itaperuna na área. Pênalti que Thiago Santos bateu deslocando o goleiro carioca e abrindo o placar para a equipe paranista. O Flu teve a chance de empatar, em cabeçada de Luan Peres, que Thiago Rodrigues defendeu. E o Paraná ampliou em lance polêmico. Após cruzamento da esquerda, Guilherme Biteco desviou para o gol. Júlio César chegou nela, mas segundo o assistente, o goleiro tricolor pegou a bola depois que ela já havia ultrapassado a linha. Nos acréscimos, Pablo Dyego descontou, mas não havia tempo para mais nada.



Na próxima quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília.