Flu enfrenta Nacional de Potosí já pensando na altitude

Time quer fazer um bom resultado no Maracanã nesta quarta-feira (11), para evitar ter que buscar a recuperação nos 4 mil metros de Potosí

Às 21h45 desta quarta-feira (11), o Fluminense recebe o Nacional de Potosí no Maracanã, no jogo de ida pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O tricolor quer definir o duelo já no Rio de Janeiro, para não depender de um resultado na altitutde de quase 4 mil metros da cidade boliviana.



"Teremos que atacar com inteligência, sempre com a preocupação de não sofrer gols. Não vamos mudar em nada nosso jeito de jogar, mas é impossível deixar de pensar que daqui há algumas semanas vamos fazer o segundo jogo na altitude e isso dá uma vantagem muito grande para o adversário", analisou Abel Braga.



Depois de fazer dois jogos em Quito no passado, com altitude mais modesta de 2.800 metros, pela competição no ano passado, o treinador vê a equipe mais experiente para o confronto desta fase.



"Hoje não é mais uma equipe muito jovem como era a do ano passado. Contra a LDU, fomos buscar a classificação numa altitude de 2.800 metros, tínhamos o Pedro, o Léo e o Nogueira participando pela primeira vez de um jogo internacional na altitude. Então, teremos jogadores que já participaram com uma experiência maior. Vamos para o jogo sabendo o que temos que fazer e o que não devemos fazer, porque são 180 minutos. E os últimos 90 serão de um grau de dificuldade muito maior", afirmou o treinador.



Sem desfalques, a tendência é que o time seja o mesmo que enfrentou o Vasco na semifinal do Carioca. Com isso, a equipe de Abel Braga seria formada por: Júlio César; Renato Chaves, Gum e Ibáñez; Gilberto, Jádson, Richard, Sornoza e Ayrton Lucas; Marcos Júnior e Pedro. A partida de volta, em Potosí, será no dia 10 de maio.