Flu busca empate com o Vasco no fim

Pedro marca aos 44 minutos do segundo tempo em partida marcada por alto número de faltas

Na noite desta quinta-feira (19), em uma partida marcada pelo alto número de faltas (42), Vasco e Fluminense ficaram no empate por 1 a 1 em São Januário, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Os primeiros minutos deram a impressão que o jogo seria bem movimentado. O Flu começou melhor, chegando com certo perigo em alguns cruzamentos rasteiros, que não encontraram um pé para completar para dentro do gol. Aos 11 minutos, Marcos Jr bateu da entrada da área para boa defesa de Martín Silva. Sornoza ainda teve boa chance. Ricardo Graça cortou mal e o equatoriano ficou com a bola dentro da área. Sozinho, o camisa 10 bateu mal na bola e ela desviou no zagueiro vascaíno antes de sair para escanteio.



O primeiro tempo foi marcado pelas paralisações. Além das 21 faltas, o jogo ficou muito tempo parado por conta de inúmeros atendimentos a jogadores das duas equipes. A única boa chegada do Vasco foi em um chute de Andrey, dentro da área, acertando a rede pelo lado de fora.



As duas equipes voltaram da mesma forma que foram para o vestiário: travando muito a partida, num grande marasmo. Aos 11 minutos, Dodi lançou Marcos Jr nas costas da zaga do Vasco. O camisa 35 ia sair na cara do gol quando Luis Gustavo chegou num carrinho, fazendo desarme providencial. Pouco depois, a resposta vascaína, incendiando o jogo. Pikachu cruzou da direita, Giovanni Augusto ajeitou para o meio da áre e Wagner, sozinho, chutou longe do gol.



Quem não perdoou foi Andrés Rios. Após cruzamento da esquerda, Júlio César cortou a bola no pé do argentino, que bateu de primeira e fez 1 a 0 para o cruz-maltino. Aos 22, Martín Silva fez boa defesa com o pé em cabeçada de Digão.





Nos minutos finais do jogo, o Fluminense foi para o abafa. Aos 43, Martín Silva voltou a salvar o Vasco em cabeçada à queima-roupa de Pedro. No minuto seguinte, Pedro recebeu de Marcos Jr, tirou de Breno e bateu na saída de Martín Silva para empatar o jogo.



Com o empate, nem Vasco nem Flu saíram da zona de perigo. Os dois permanecem em 11º e 12º lugares, respectivamente, com a equipe tricolor dois pontos acima da zona de rebaixamento.