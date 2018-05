Flamengo voltará a fazer parte da pré-temporada da NBA

Clube carioca enfrenta o Orlando Magic, nos Estados Unidos, em outubro

A NBA anunciou nesta segunda-feira (21) que o Flamengo irá ao Anyway Center, na Flórida, enfrentar o Orlando Magic no dia 5 de outubro, como parte da pré-temporada da liga americana de basquete. Este será o terceiro confronto do rubro-negro contra o Magic. As duas equipes já se enfrentaram em 2014, nos EUA, e 2015, no Rio de Janeiro, ambos com vitória da franquia norteamericana.



Está sera a segunda vez na história que o clube carioca fará parte da pré-temporada da NBA. Em 2014, o Flamengo também enfrentou Phoenix Suns e Memphis Grizzlies, além do duelo contra o Orlando. Esta poderia ser a terceira participação do rubro-negro em amistosos nos EUA, porém uma punição à CBB [Confederação Brasileira de Basquete] no final de 2016 fez com que o clube brasileiro fosse desconvidado pela liga norteamericana.



"A gente era o time convidado do Brasil para ir jogar a pré-temporada da NBA e fazer três jogos de novo, porque a NBA não queria nenhum problema com a Fiba [Federação Internacional de Basquete]. Mas pacinência, isso faz parte da vida, já passou", revelou o vice-presidete de esportes olímpicos do Flamengo Alexandre Póvoa recentemente, em entrevista ao Destak.



Pentacampeão do NBB [Novo Basquete Brasil], o rubro-negro terminou a atual temporada em terceiro lugar, tendo sido eliminado pelo Mogi na semifinal da competição. O clube irá divulgar mais informações sobre a turnê norteamericana em breve.