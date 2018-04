Flamengo viaja para a Colômbia com Diego na delegação

23.04.2018 16:37

Time já desembarcou em Bogotá para enfrentar o Santa Fé nesta quarta-feira (25); expectativa fica pela recuperação do camisa 10

Na manhã desta segunda-feira (23), o Flamengo viajou para Bogotá, onde tem uma partida de vital importância na próxima quarta pela Copa Libertadores, contra o Santa Fé.



De fora do jogo do último sábado, contra o América-MG pelo Brasileirão, por conta de uma lesão muscular na coxa, o meia Diego viajou com o elenco rubro-negro para a capital colombiana. O camisa 10 segue em tratamento e o clube aguarda sua recuperação para contar com o meia no duelo deste meio de semana.



Com cinco pontos, o Flamengo é o líder do Grupo D da Copa Libertadores, empatado com o River Plate. O Santa Fé empatou suas três partidas até o momento e tem dois pontos conquistados, ocupando o terceiro lugar do grupo. O lanterna é o Emelec, com apenas um ponto.



Confira os jogadores relacionados para a partida desta quarta-feira:



Goleiros: Diego Alves, César e Thiago

Laterais: Rodinei, Pará, Renê e Trauco

Zagueiros: Juan, Réver, Leo Duarte e Thuler

Meias: Cuéllar, Diego, Paquetá, Éverton Ribeiro, Jonas, Arão, Jean Lucas e Geuvânio

Atacantes: Vinícius Jr., Henrique Dourado, Marlos Moreno e Lincoln