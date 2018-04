Flamengo vence Ceará por 3 a 0 fora de casa

Rubro-negro pressionou e conseguiu sair com a vitória do Castelão, na tarde deste domingo (29), com dois gols de Vinicius Jr. e um de Diego

O Flamengo conseguiu vencer o Ceará fora de casa, no Castelão, por 3 a 0, na tarde deste domingo (29), com dois gols do jovem atacante Vinicius Junior, um dos destaques da partida, válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, e outro de Diego, que foi comemorar ao lado da torcida rubro-negra. Com o resultado, o Fla somou sete pontos, enquanto o Ceará segue com apenas um ponto na tabela.



O Fla teve uma chance numa cobrança de falta de Diego na intermediária, aos 7 minutos. O meia tocou curto para Cuéllar, que lançou René na esquerda. A bola foi cruzada na área, e o goleiro Éverson espalmou. Na sobra, Réver chutou para fora, por cima do gol. Richardson, em um chute de fora da área, tentou responder aos 10, mas não levou perigo.



Com mais posse de bola, o rubro-negro tinha também mais iniciativa de ataque. Em um dos lances, aos 18, Diego recebeu no meio e tentou finalizar, mas chutou fraco. No lance seguinte, de novo o meia tentou lançar para Éverton Ribeiro, mas passou mal a bola, saindo com força na linha de fundo.



O Fla continuou insistindo no ataque. Aos 25, teve uma grande chance com um chute forte e bem colocado de Paquetá, mas o goleiro Éverson estava atento e conseguiu espalmar para fora. A bola ainda bateu na trave antes de sair. No minuto seguinte, Henrique Dourado tentou finalizar, e a bola sobrou para Diego, que chutou em cima da defesa. Um dos jogadores mais perigosos do Fla, Paquetá, aos 34, ainda tentou mandar direto de falta, mas Éverson tirou.



Pelo lado do Ceará, os donos da casa tinham dificuldade em chegar pelo meio e tentavam apenas alçar bolas na área, sem sucesso. A pressão era mesmo rubro-negra e foi tanta que, aos 41 minutos, saiu o gol. No lance, Cuellár partiu pela direita e fez um lançamento preciso para Vinicius Junior, na frente. O jovem atacante aproveitou com categoria, encobrindo o goleiro para abrir o placar.



Na volta do intervalo, o Flamengo ampliou a vantagem, de novo com Vinicius Junior. Em jogada de Paquetá com Rodinei pela direita, a bola foi lançada rasteira na área, e o jovem atacante, bem posicionado, só precisou completar para o gol para fazer o segundo.



O terceiro veio com Diego, aos 25. Após cobrança de escanteio de Rodinei, Paquetá desviou de cabeça e a bola veio na direção do camisa 10, que, também de cabeça, fez o dele e cruzou o campo para abraçar a torcida. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.



Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Internacional, domingo (6), no Maracanã. Já o Ceará encara o Corinthians, também no domingo (6), na casa do adversário.